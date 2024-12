Milan, Maignan si becca un’insufficienza: cosa deve fare l’impossibile?

Atalanta-Milan 2-1, i rossoneri perdono giocando pochissimo dopo l'uscita dal campo di Pulisic. Il Diavolo non riesce ad attaccare e a creare gioco e vengono beffati a pochi minuti dal termine dal gol di Lookman. Una sconfitta che condanna gli uomini di Fonseca. Ora la lotta per il quarto posto si fa molto dura. Fanno discutere i voti dati a Mike Maignan: c'è una disparità chiara. Ecco le pagelle dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA