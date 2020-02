Milan-Juventus 1-1, la pagelle della Gazzetta: Romagnoli vero capitano

MILAN-JUVENTUS – Attraverso le pagine della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ecco le pagelle della sfida di San Siro tra Milan e Juventus, terminata 1-1. Un pareggio che complica e non poco i piani rossoneri, rimasti in 10 a circa 20 minuti dal termine a causa del doppio giallo di Theo Hernandez. Il pari bianconero arriva nei minuti di recupero per un generoso calcio di rigore concesso da Paolo Valeri dopo un tocco col braccio di Calabria.

PROMOSSI – I migliori dei rossoneri sono certamente Rebic e Romagnoli. Il croato si è preso ormai il posto da titolare a tutti gli effetti e con la rete di ieri sera è giunto a quota 5 con la maglia rossonera. Il capitano, invece, con una prestazione maiuscola cancella Ronaldo il quale non è mai pericoloso nell’area del Milan. Per entrambi il voto è 7. Mezzo punto in meno, ma comunque positivi, per Bennacer, fulcro del gioco di Pioli, Kessie e Kjaer. Voto 6,5 anche per Pioli che come nel caso del derby la prepara bene e conferma il 4-2-3-1 dal 1′. Sufficienze (6) per Donnarumma, Calabria, Castillejo, Calhanoglu, Ibrahimovic e Laxalt.

BOCCIATI – L’unica insufficienza nelle fila rossonere la rimedia Theo Hernandez che a circa 20 minuti dalla fine si fa cacciare per un ingenuo fallo su Dybala sapendo di essere già ammonito. Il primo giallo – a sua parziale discolpa – non doveva esserci, visto il precedente intervento falloso su Bennacer non ravvisato da Valeri. Avrebbe saltato comunque la gara di Torino per squalifica, ma così salterà anche la finale in caso di approdo. Questi, invece, i nostri voti al match di ieri sera>>>

