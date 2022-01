Milan-Genoa 3-1: Giroud, pagelle a confronto. Quotidiani in disaccordo

Olivier Giroud ha segnato un gran gol in Coppa Italia contro il Genoa. La prestazione dell'attaccante del Milan però, divide la critica

Numeri impressionanti per Olivier Giroud in quel di San Siro, uno stadio da sempre ingombrante per molti, ma non per lui. Il francese, infatti, ha sempre segnato tra le mura amiche quando Stefano Pioli lo ha schierato da titolare. C'è però un'eccezione: la gara contro il Porto in Champions League. Anche in Coppa Italia, l'ex Chelsea ha fatto vedere di che pasta è fatto nonostante i pochi palloni arrivati dalle sue parti. Ne è bastato uno, come si deve, per far urlare il suo popolo. Il cross di Theo Hernandez è perfetto, ma la sua coordinazione e precisione nel mettere la palla di testa all'incrocio è invidiabile.