Milan-Genoa 2-0, le pagelle di Tomori: “Talmente veloce da doppiare Gabbia”

Prestazione di livello assoluto per Fikayo Tomori in Milan-Genoa. Il difensore inglese è prezioso per velocità e senso della posizione

Renato Panno

Era dal 9 gennaio che il Milan non segnava più di un gol in una singola partita. Dopo due 0-0 consecutivi finalmente l'attacco rossonero ha risposto presente, segnando due reti importantissime in chiave scudetto. Se il reparto offensivo si era inceppato, la difesa gode da tempo di un perfetto stato di salute. Contro il Genoa è arrivato il sesto clean sheet consecutivo, il settimo se si considera la semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Inter. Numeri possibili anche grazie ad uno straordinario Fikayo Tomori.

Anche ieri sera il difensore inglese è stato semplicemente insuperabile. I principali quotidiani sportivi, infatti, gli rendono merito concedendogli un bel 6,5 in pagella. 'La Gazzetta dello Sport' scrive che Tomori è 'talmente veloce da doppiare anche Gabbia. Quando non ci arriva il compagno di reparto, Fik c'è'. Anche il 'Corriere dello Sport' sottolinea la sua velocità, che gli permette di tenere facilmente a bada Piccoli e Amiri, 'in più è solido come una roccia'. Straordinario l'ex Chelsea che, secondo 'Tuttosport', è 'la solita sicurezza'. Intanto il presidente del fondo arabo manda un messaggio ai tifosi del Milan

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI