Milan-Genoa, le pagelle di Saelemaekers: “Un mare di errori, si divora un gol”

Prestazione decisamente negativa per Alexis Saelemaekers in Milan-Genoa. Il belga è impreciso e sbaglia un gol non difficile

I due pareggi consecutivi contro Bologna e Torino non avevano certamente rovinato la stagione del Milan, ma qualche certezza poteva venir meno. I rossoneri hanno risposto alla vittoria dell'Inter e si sono riportati in vetta alla classifica nonostante l'ormai famosa partita in meno dei nerazzurri. La prestazione non è stata delle migliori per alcuni calciatori, in particolare per Alexis Saelemaekers. Dopo tante panchine il belga è ritornato dal primo minuto contro Torino e Genoa, ma la risposta non è stata quella che ci si aspettava.