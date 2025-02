Un altro nome che ha profondamente deluso nel corso di Milan-Feyenoord è stato senza ombra di dubbio Joao Felix. Il portoghese, stimato molto da Sérgio Conceicao che non lo ha nemmeno tolto nonostante la prestazione opaca, è stato acquistato per dare quella scossa a livello di creatività. E invece anche in un primo tempo buono da parte dei rossoneri lui si distingue per essere il peggiore, almeno tra i quattro attaccanti. Nella ripresa, nel corso dell'assalto finale, sbaglia tanto e non si fa mai notare per giocate positive.