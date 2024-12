Ex Milan, De Ketelaere promosso a pieni voti: le sue pagelle

Atalanta-Milan 2-1, i rossoneri perdono giocando pochissimo dopo l'uscita dal campo di Pulisic. Il Diavolo non riesce ad attaccare e a creare gioco e vengono beffati a pochi minuti dal termine dal gol di Lookman. Una sconfitta che condanna gli uomini di Fonseca. Ora la lotta per il quarto posto si fa molto dura. Dall'altra parte del campo De Ketelaere: l'attaccante, grande ex della gara, ha segnato il primo gol dell'Atalanta e ha convinto tutti. Ecco le pagelle dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA