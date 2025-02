Milan, cos’è successo a Fofana? Con Conceicao non sembra più lui

Bologna-Milan 2-1, i rossoneri non riescono a rialzarsi e continuano con un trend negativo che sembra senza fondo. L'eliminazione in Champions League ai playoff contro il Feyenoord, il ko contro il Torino e la brutta sconfitta contro i rossoblù. Perdendo contro la squadra guidata da Vincenzo Italiano, il Milan saluta quasi del tutto il quarto posto, valido per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Contro il Bologna, anche il centrocampo del Diavolo ha sofferto, non riuscendo mai a imporsi rispetto all'avversario. Tanta fatica anche per Youssouf Fofana, tornato in campo da titolare. Ecco le pagelle del francese dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA