Pagelle Milan-Como Femminile: super Giuliani, delude invece Sorelli

Allo Stadio Vismara è andato in scena un vero e proprio spareggio per quanto riguarda la Poule Scudetto, visto che entrambe le squadre hanno 13 punti e si trovano a cavallo tra quinto e sesto posto. Il Milan Femminile ha subito una sconfitta casalinga per 0-1 contro il Como in una partita dove le rossonere non sono riuscite a trovare la giusta reazione dopo il gol subito. Il gol del Como, arrivato nel primo tempo, ha costretto il Milan a inseguire, ma le attaccanti non sono riuscite a pungere come di consueto, lasciando spazio alla solidità difensiva delle avversarie. Un passo falso che interrompe il buon momento della squadra rossonera. Ecco, di seguito, le pagelle: