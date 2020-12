Milan-Celtic 4-2, le pagelle: Calhanoglu il migliore, Krunic horror / News

Milan-Celtic, le pagelle rossonere

ULTIME NOTIZE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, ha stilato le pagelle di Milan-Celtic di Europa League. La palma del migliore spetta ad Hakan Calhanoglu (7,5), col che da dato il là alla rimonta rossonera. Stesso voto per Gianluigi Donnarumma e Jens Petter Hauge: il primo ha salvato i suoi in diverse occasioni evitando brutte figure, il secondo ha spinto i rossoneri alla vittoria con un super gol e un assist per Brahim Diaz. Lo spagnolo (7) mostra i soliti tocchi di classe, come il delizioso tocco sotto del definitivo 4-2.

Franck Kessie, Samu Castillejo e Alessio Romagnoli meritano un bel 6,5. L’ivoriano è il solito padrone del centrocampo, il Milan non può fare a meno di lui. L’esterno spagnolo mette a segno il gol del 2-2 facendo bene anche in fase difensiva. Il capitano, subentrato per l’infortunio di Simon Kjaer, prende per mano la sua difesa da leader.

Per il resto arrivano tante sufficienze, tranne per Diogo Dalot (5,5) e Ante Rebic (5). Il portoghese tiene in gioco Edouard in occasione del momentaneo 0-2, mentre il croato non trova mai le misure per tutta la partita. Unico merito: il fallo conquistato al limite che porta al gol di Hakan Calhanoglu. Record europeo per il Milan: ecco i dettagli >>>