Milan-Brescia 3-1, le pagelle di ‘Tuttosport’: Kessie e Castiilejo top

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’edizione odierna di ‘Tuttosport’ ha stilato le pagelle del Milan dopo la vittoria contro il Brescia di ieri. Franck Kessie e Samu Castillejo i migliori, con un bel 7 in pagella. Il primo ha sbloccato il match con un colpo di testa, il secondo ha segnato il gol del momentaneo 3-0, giocando bene con Davide Calabria (voto 6,5) sulla fascia destra. Menzione speciale anche per Hakan Calhanoglu, definito ‘fulcro del gioco rossonero’. Per il turco un assist da calcio d’angolo. Le pagelle:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6 (dal 17 st Tatarusanu 6); Calabria 6,5 (dal 38 st s.v.), Kjaer 6,5, Gabbia 6, Theo Hernandez 6 (dal 38 st s.v.), Kessie 7, Bennacer 6 (dal 28 s.t. Tonali 6), Castillejo 7 (dal 17 st Brahim Diaz 6), Calhanoglu 6,5 (dal 38 st Paqueta s.v.), Saelemaekers 6 (dal 17 st Krunic 6), Colombo 6,5 (dal 17 s.t. Maldini 6). All. Pioli 6,5

