Calciomercato Milan – Terzino destro: Dumfries e Aurier nomi caldi

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Davide Calabria è una delle note più positive in questo pre-campionato del Milan. Il numero 2 rossonero ha segnato un grande gol contro il Monza, fornito un assist ieri a Samu Castillejo e ha messo in campo tante prestazioni di livello. Nonostante ciò, però, il mercato è sempre in agguato. Come riporta ‘Tuttosport’ rimane la possibilità di una sua partenza o di Andrea Conti nel ruolo di terzino destro. Qualora questo dovesse accadere, il Diavolo ha pronte già le alternative, che si chiamano Denzel Dumfries e Serge Aurier.

