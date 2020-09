ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo l’esordio di ieri, proprio contro il ‘suo’ Brescia, il Milan presenta Sandro Tonali in conferenza stampa domani alle ore 13:15, stesso orario in cui è avvenuta la presentazione di Brahim Diaz. L’evento potrà essere seguito, in diretta, attraverso l’app ufficiale del Milan e sul canale tematico rossonero Milan Tv.

LA FIORENTINA APRE ALLA CESSIONE DI CHIESA!! LE ULTIME >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>