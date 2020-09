Calciomercato Milan – Pioli chiede Milenkovic, la Fiorentina apre per Chiesa

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport’ apre oggi in prima pagina con un’indiscrezione di mercato a dir poco importante. “Vendete Milenkovic? No, ma possiamo magari parlare di Chiesa…“. Una sorta di dialogo tra Milan e Fiorentina. I rossoneri sono alla ricerca di un difensore centrale e Stefano Pioli stravede per Nikola Milenkovic, allenato proprio ai tempi della Viola. L’uscita di Leo Duarte, insieme a quella di Mateo Musacchio, renderebbero indispensabile l’arrivo di un nuovo difensore centrale. Ivan Gazidis accetterebbe di buon grado un investimento per un giocatore talentuoso e di 22 anni.

Argomento Chiesa: la stima di Pioli, come per Milenkovic, è più che nota, ma il Milan non ha mai approfondito i discorso a causa della valutazione altissima del suo club (60 milioni di euro). Ma c’è una variabile che potrebbe giocare a favore del Diavolo: la scadenza del contratto del figlio d’arte nel 2022. La sua intenzione non sembra quella di voler continuare con la squadra di Rocco Commisso, ragion per cui uno sconto sulla valutazione detta precedentemente è tutt’altro che impossibile.

Nei radar di Paolo Maldini e Frederic Massara, però, c’è soprattutto il difensore serbo, assistito da Fali Ramadani. I rapporti tra il noto agente e Rocco Commisso sono tutt’altro che idilliaci, e ciò potrebbe incidere molto sul futuro. Ma quali sono le valutazione dei due gioielli gigliati? Per il momento, servono 60 milioni per Chiesa e 40 per Milenkovic. Ma è più logico puntare a 40 per l’attaccante 25 per. il difensore.

