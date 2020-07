Lazio-Milan, le pagelle del ‘Corriere dello Sport’: muro Kjaer-Romagnoli

MILAN NEWS – Una vittoria schiacciante. Il Milan fa la voce grossa in casa di una Lazio, priva sì di Ciro Immobile e Felipe Caicedo, ma pur sempre seconda in classifica dietro alla Juventus. Una gara giocata benissimo grazie ai dettami di Stefano Pioli, che merita un bel 7,5 in pagella, per la sua capacità di leggere le difficoltà dell’avversario, sfruttandole a proprio favore. Voto altissimo anche per la coppia centrale formata da Alessio Romagnoli e Simon Kjaer. I due meritano il 7 in pagella per la loro capacità di annullare totalmente Joaquin Correa e Milinkovic-Savic. Stesso voto per Hakan Calhanoglu, che ha galleggiato benissimo sulla trequarti trovando il guizzo giusto per l’1-0.

Un 6,5 per Theo Hernandez, Donnarumma, Kessie, Bennacer, Ibrahimovic e Rebic. Il terzino francese si dimostra il solito treno e fa il bello e il cattivo tempo sulla sua fascia. Clamoroso però il suo errore a tu per tu con Strakosha. Il portiere si limita ad amministrare, l’ivoriano è bravissimo ad interrompere le trame avversarie, con il suo compagno di reparto a salire in cattedra in palleggio. Lo svedese, ritornato titolare, ha vagato per tutto il fronte d’attacco regalando a Calhanoglu la palla per il primo vantaggio. Poi un rigore rocambolesco e un gol annullato. L’ex Eintracht, invece, è entrato con cattiveria chiudendo definitivamente la partita.

Sufficienza piena per Paqueta, Saelemaekers, Conti, Krunic e Calabria. Il brasiliano è subentrato bene all’infortunato Calhanoglu, il belga si è procurato il rigore, il numero 12 ha giocato una partita difensiva, per gli altri due partita senza infamia e senza lode.

