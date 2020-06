Juventus-Milan, le pagelle della Gazzetta: Gigio certezza, follia Rebic

MILAN NEWS – Attraverso le pagine della Gazzetta dello Sport, ecco le pagelle della partita di ieri sera tra Juventus e Milan. Un match bloccato sullo 0-0 coi rossoneri costretti ad uscire dalla competizione a causa dell’1-1 della gara di andata.

La partita di Torino è fortemente caratterizzata dall’espulsione dopo un quarto d’ora di Ante Rebic, che entra in maniera scomposta e con la gamba molto alta su Danilo. Il croato autore di una vera follia rimedia un 4 in pagella che avrebbe potuto costare molto caro al brasiliano, ma anche al Milan che alla fine riesce comunque a portare a casa un pareggio.

Non mancano però altre insufficienze. Conti rimedia un 5,5 al termine di una gara che lo vede protagonista in negativo sul calcio di rigore concesso ai bianconeri da Orsato per tocco di mano del terzino. Stesso voto per Calabria, Benncaer e Bonaventura, mentre va peggio a Leao e Paquetà, entrambi 5 in pagella e nuovamente bocciati.

Se la cavano con un 6 in pagella Kessie, corre dall’inizio alla fine nonostante abbia nelle gambe solo 2 settimane di allenamenti, e Calhanoglu. Meglio di loro il duo Romagnoli-Kjaer che respinge gli attacchi bianconeri e rimediano entrambi un buon 6,5. Senza voto Laxalt, Saelemakers, Krunic e Lorenzo Colombo, giovane attaccante del 2002 all’esordio ufficiale con la prima squadra.

