Inter-Milan, le pagelle della Gazzetta: Ibrahimovic l’anima dei rossoneri

PAGELLE INTER-MILAN – E’ stato un derby incredibile quello che è andato in scena ieri sera a San Siro. I rossoneri vanno sopra 2-0 nel primo tempo, dominano, creano e occupano gli spazi come mai in questa stagione. Poi al rientro dall’intervallo crollano completamente e alla prima difficoltà si sciolgono subendo 4 reti in 45 minuti. Un risultato positivo come la vittoria avrebbe permesso alla banda di Pioli di avvicinarsi alla Roma e a quel tanto desiderato quarto posto considerando che il prossimo weekend c’è Atalanta-Roma. E invece no. Altra sconfitta – nona in campionato – e decimo posto in classifica.

PROMOSSI – Tra i più positivi c’è ovviamente Zlatan Ibrahimovic, l’uomo più atteso che non ha deluso le aspettative. Per lo svedese gol e assist e tante giocate importanti. Un palo colpito nei minuti di recupero resta il rammarico più grande. Per lui voto 7. Superano la sufficienza anche Rebic – quarto gol nelle ultime 4 – Theo Hernandez e Bennacer. Tutti loro 6,5 in pagella. Sufficienza, invece, per Calhanoglu, Castillejo, Kessie e Pioli, che la incarta bene a Conte nel primo tempo mettendo il turco su Brozovic, ma poi nella ripresa il Milan è sopraffatto dai nerazzurri.

BOCCIATI – Tra i bocciati c’è Simon Kjaer (voto 5) che c’entra un po’ sfortunatamente in diverse reti subite. Attento nel primo tempo, affaticato e distratto nella ripresa. Soffre tremendamente Lukaku nella parte finale della gara. Voto 5,5 per Conti – salterà Milan-Torino – Romagnoli e Donnarumma. Questi gli highlights del match>>>

