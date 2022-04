Inter-Milan 3-0, le pagelle di Tomori: “L’inglese sbanda, un disastro”

Prestazione da dimenticare per Fikayo Tomori in Inter-Milan di Coppa Italia. L'inglese soffre Lautaro e sbaglia praticamente tutto

Renato Panno

Day-after di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. I rossoneri hanno subito una pesante lezione per 3-0, che però non rispecchia quanto detto dal campo. I padroni di casa sono stati più cinici e, inoltre, il gol annullato ad Ismael Bennacer continua a fare discutere. I primi due gol della squadra di Simone Inzaghi sono arrivati entrambi nel primo tempo e hanno un punto in comune: l'errore di Fikayo Tomori. L'inglese, al contrario del solito, incappa in una serata tutta da dimenticare.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' l'ex Chelsea si è guadagnato la palma di peggiore in campo: voto 4,5. "Si lascia ingannare da Lautaro, lo perde d'occhio anche sul raddoppio, non riesce ad arginare l'ispiratissimo argentino. Gli errori gravi sono due, ma pesano come macigni".

Stesso voto anche per il 'Corriere dello Sport', che lo definisce "un disastro. E’ vero che Lautaro era in stato di grazia, ma la sensazione è che proprio i colpi e le caratteristiche dell’argentino lo mettano in crisi. Lo spazio che gli lascia sull’1-0 è un errore grave. Ed è sempre lui a tenerlo in gioco sul 2-0".

Mezzo voto in più invece per 'Tuttosport', che punta il dito maggiormente contro Pierre Kalulu sul primo gol. Nel secondo, invece, cerca di mettere in fuorigioco Lautaro dopo aver capito che non lo avrebbe mai preso.

