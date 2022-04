Mercato Milan – Dalla Spagna: pronta offerta per il giovane trequartista

Il Milan si lecca le ferite per la brutta sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter, ma pensa già al finale di stagione che vale uno scudetto. Mancano cinque partite alla fine di questa stagione di Serie A, con i rossoneri che però non sono più padroni del proprio destino. In qualunque modo finisca questa corsa la squadra di Stefano Pioli va applaudita per quanto prodotto dal momento che, alla vigilia, nessuno pensava si potesse lottare per il titolo nazionale. Ma è evidente che ci siano diversi problemi di qualità e uomini, specialmente sulla trequarti.