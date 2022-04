Inter-Milan 3-0, la moviola: gol annullato, fuorigioco più passivo che attivo

La moviola di 'Gazzetta' di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il gol annullato a Bennacer lascia perplessi: Kalulu in fuorigioco passivo

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' punta la lente d'ingrandimento sul grande episodio da moviola di Inter-Milan, ovvero il gol annullato a Ismael Bennacer . L'algerino calcia da fuori area, ma si nota che Pierre Kalulu è oltre a tutti e in posizione di fuorigioco. Il francese, però, è soltanto parzialmente nel campo visivo di Samir Handanovic , coperto da una serie di altri giocatori che ne ostruiscono la visuale. L'arbitro Maurizio Mariani convalida il gol poi, richiamato dal VAR, valuta l'episodio sullo schermo. Scongiurata l'ipotesi fallo di mano chiesto dai nerazzurri, il direttore di gara si mostra dubbioso nella scelta.

Dopo qualche minuto decide di annullare il gol, ma l'idea di considerare attiva la posizione di Kalulu lascia sicuramente perplessi. Handanovic non accenna nessuna protesta. In precedenza, giusto il giallo sventolati a Theo Hernandez e il gol del momentaneo 2-0 di Lautaro Martinez.