Inter-Milan 3-0, le pagelle di Giroud: “La copia annacquata di se stesso”

Olivier Giroud alla ricerca del gol perduto. Il francese a secco anche nel derby Inter-Milan di Coppa Italia: è il grande assente

Anche nel derby di Coppa Italia contro l'Inter, il Milan ha evidenziato un problema gol non di poco conto. L'attacco continua a fare fatica, soprattutto nel suo elemento di maggiore spicco: Olivier Giroud. Il francese, ieri sera, ha sparato a salve ancora una volta e non trova la rete da ben sei partite. Anche la prestazione è venuta meno e i principali quotidiani sportivi non lo hanno di certo risparmiato: per ciascuno di essi il voto è 5.