Georgia Legends vs Milan Glorie: le pagelle (Getty Images)

Giornata di calcio diversa per i tifosi del Milan. Oggi è andata in scena la partita tra le Georgia Legends e il Milan Glorie, appuntamento inserito all'interno delle celebrazioni per il 125º anniversario di fondazione del Milan. La gara si è giocata allo stadio 'Mikheil Meskhi' di Tbilisi con tantissime leggende rossonere. Vittoria del Diavolo ai rigori. La top 5 dei giocatori del Milan.