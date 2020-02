Fiorentina-Milan, le pagelle della Gazzetta: esordio top di Begovic, male Conti

PAGELLE FIORENTINA-MILAN – Termina 1-1 il match del Franchi tra Fiorentina e Milan: ecco le pagelle della Gazzetta dello Sport pubblicate questa mattina in edicola.

PROMOSSI – Migliori in campo per i rossoneri Ante Rebic e Asmir Begovic. Entrambi prendono 7 in pagella risultando decisivi per la squadra di Pioli. Il primo firma la sua settima rete nel 2020 – sesta nelle ultime 6 in campionato – mentre il portiere bosniaco salva su Cáceres nel finale un gol già fatto. Intuisce il rigore di Pulgar ma non ci arriva abbastanza. Voto 6,5 per Ibrahimovic che si vede annullare una prodezza a causa di un tocco di braccio ad inizio azione. Per il resto sempre pericoloso e utile per la squadra. Sfilza di 6 per gran parte della rosa: Donnarumma, Gabbia, Theo Hernandez, Kessie, Castillejo, Bennacer e Calhanoglu.

BOCCIATI -Gli insufficienti nel match del Franchi sono Andrea Conti, Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio (tutti 5,5). Il capitano rossonero paga l’episodio del rigore nonostante sia molto dubbio l’intervento su Cutrone. Anche Pioli non raggiunge la sufficienza: il tecnico emiliano rimedia un 5,5 per non essere riuscito a gestire il vantaggio di un uomo sull’1-0. Queste, invece, le nostre valutazioni al termine della gara>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android