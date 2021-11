Fiorentina-Milan 4-3, pagelle a confronto: Brahim Diaz divide la critica

La prestazione di Brahim Diaz in Fiorentina-Milan divide. Lo spagnolo passa dal 5 in pagella alla sufficienza: ecco il punto

Il day after di Fiorentina-Milan lascia con sé strascichi importanti in casa rossonera. La prima sconfitta stagionale fa male, soprattutto per come è arrivata. Sono stati tanti gli errori della squadra di Stefano Pioli, ma la prestazione non è comunque mancata. Dando uno sguardo alle varie pagelle stilate dai principali quotidiani sportivi non è difficile notare una differenza di voti che riguarda Brahim Diaz. Lo spagnolo, dopo l'infezione da Covid, non ha ancora ritrovato la giusta condizione fisica e ha faticato non poco ieri sera. Stefano Pioli, al minuto 56', ha dunque deciso per la sostituzione.