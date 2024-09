Femminile, Pagelle Milan-Fiorentina 1-2: Soffia ci prova, male Dompig

Al Puma House of Football è andato in scena il match, valido per la seconda giornata del campionato Serie A Femminile, fra Milan e Fiorentina. Il match si è concluso 1-2 a sfavore delle rossonere con le reti di Ijeh, Bredgaard e Boquete. Ecco, di seguito, le pagelle delle rossonere secondo la nostra www.