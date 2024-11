Femminile, Fiorentina-Milan 2-2 le pagelle: che rimonta! Giuliani strepitosa

Oggi il Milan Femminile è sceso in campo contro la Fiorentina allo Stadio Curva Fiesole del Viola Park (match finito 2-2), in quella che è stata l'ultima partita prima della sosta per le ragazze di Suzanne Bakker. Un match importante per chiudere il ciclo di impegni prima di una pausa che consentirà alle rossonere di ricaricare le energie. Per scoprire come si sono comportate le singole giocatrici, non perdere le nostre pagelle a seguire.