Emerson Royal, le pagelle a confronto del Derby: non per tutti è il peggiore

Anche ieri sera nel Derby di Supercoppa Italiana vinto dal Milan, la partita di Emerson Royal è stata quanto meno discutibile. Il terzino brasiliano ha sulla coscienza il gol del vantaggio nerazzurro: l'errore tecnico di Jimenez si può perdonare, quello di atteggiamento del 22 no. Si è infatti totalmente addormentato sulla rimessa laterale nerazzurra, spalancando le porte alla ripartenza. Nelle nostre pagelle siamo stati "buoni" visto l'esito della partita, ma c'è addirittura qualcuno per cui è sufficiente. C'è chi lo reputa il peggiore e chi no. Scopriamo insieme le pagelle dei quotidiani in edicola oggi.