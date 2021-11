Derby Milan-Inter 1-1, le pagelle di Gazzetta: Tonali centrocampista totale

Ecco le pagelle de 'La Gazzetta dello Sport'. Sandro Tonali è il migliore, Fodé Ballo-Touré è disastroso. Quel 5 ad Ante Rebic...

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha stilato le pagelle del derby di ieri sera tra Milan e Inter. Sandro Tonali vince la palma del migliore in campo (voto 7) con una prestazione da centrocampista totale. Stesso voto per Ciprian Tatarusanu, che continua a convincere e per Fikayo Tomori, fisicamente prepotente. Due 6,5 (tre compreso quello per Stefano Pioli) per Pierre Kalulu, entrato benissimo al posto di un disastroso Ballo-Touré (4,5, il peggiore) e per Alexis Saelemaekers, ad un passo dal gol vittoria nel finale.