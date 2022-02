Derby Inter-Milan, le pagelle di Gazzetta: Giroud eroe, Kessie disastro

Le pagelle del derby Inter-Milan firmate 'La Gazzetta dello Sport'. Olivier Giroud eroe, Franck Kessie disastro, Mike Maignan super

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha stilato le pagelle del derby Inter-Milan , valido per la 24^ giornata di Serie A. Il migliore, nemmeno a dirlo, è l'eroe della serata Olivier Giroud (8) . Il francese ha più anni (35) che palloni toccati (29), ma a lui ne bastano due per indirizzare la partita a favore della sua squadra. Uno scalino sotto troviamo l'altro protagonista assoluto della partita, Mike Maignan (7,5) . Fino alla doppietta di Giroud di gran lunga il migliore in campo del Diavolo grazie ai tanti interventi decisivi soprattutto nel primo tempo. Quando le parate valgono come i gol.

Voto 7 per Sandro Tonali e Brahim Diaz. Il numero 8 rossonero è un leader indispensabile, si fa in tre e non si arrende mai. Los spagnolo, invece, entra e spacca la partita, dando vivacità e profondità alla manovra. Voto 6,5 per un Pierre Kalulu non perfetto sul gol di Ivan Perisic, ma fa sempre il suo dovere con precisione e movimenti giusti. Alessio Romagnoli, Rafael Leao e Ismael Bennacer meritano la sufficienza piena, mentre Davide Calabria non va oltre il 5,5 e Theo Hernandez e Junior Messias oltre il 5. Peggiore in campo Franck Kessie (4), che sembra tornato appesantito dalla Coppa D'Africa. Mezzo voto in più per Alexis Saelemaekers.