Como-Milan, le pagelle di Abraham a confronto: “Meglio di Morata”

L'ingresso di Tammy Abraham in Como-Milan, non lo avremmo mai detto, è stato un boost impressionante per i rossoneri. L'attaccante inglese, eroe della Supercoppa Italiana 2024/2025, nella successiva partita contro il Cagliari ha sbagliato molto sotto porta e per questo è stato criticato. Tanta difficoltà in fase offensiva, dove va a corrente alternata, e un futuro non certo. Ma quando ha rilevato Alvaro Morata, seppur abbia fatto il suo stesso ruolo, ha fornito una prestazione decisamente migliore.