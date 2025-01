Como-Milan, le pagelle di Reijnders a confronto: “Fa il compitino”

Se c'è un giocatore che nei primi mesi della stagione ha fatto stropicciare gli occhi e in Como-Milan è invece apparso sotto tono, quello è senza dubbio Tijjani Reijnders. L'olandese, che ha spesso fatto la spola tra centrocampo e trequarti, ha dato dimostrazione di avere grandi colpi in canna. La prestazione contro il club lariano, però, è stata deludente, nonostante il successo dei rossoneri, perché non ha mai dato l'impressione di essere fisicamente superiore rispetto agli avversari, come aveva invece abituato.