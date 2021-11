Atletico-Milan 0-1, pagelle a confronto: Giroud promosso o bocciato?

Pagelle contrastanti questa mattina sulla prestazione di Olivier Giroud contro l'Atletico Madrid. Promosso o bocciato il francese?

Stefano Pioli, in occasione di Atlético Madrid-Milan, ha deciso di lanciare Olivier Giroud dal primo minuto. Il francese è poi uscito per un infortunio al flessore della gamba sinistra che è ancora da valutare. In mezzo una partita difficile, con pochi guizzi e nessun tiro nello specchio di Jan Oblak. I quotidiani sportivi, oggi in edicola, hanno stilato, come di consueto, le pagelle post-partita. Se il 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' si trovano d'accordo sul voto dell'ex Chelsea (5), che 'prende tante botte', ma 'non riesce a sbloccarsi in Europa', 'La Gazzetta dello Sport' la pensa diversamente. Giroud 'prova a utilizzare la sua intelligenza tattica, ma gioca una partita di solitudine'. In questo caso il voto è 6. Dalla bocciatura alla sufficienza il passo, in questo caso, è breve. La verità sta nel mezzo? Intanto il Milan guarda in casa Sassuolo: piace un talento tutto italiano