Amichevole Leeds-Milan 1-1, le pagelle: “Jashari, che personalità!”

Stesso voto (7) per Santiago Gimenez, autore del vantaggio rossonero. Appena rientrato dalle vacanze, si è presentato bene ad Allegri alla sua prima apparizione in amichevole. Oltre al gol, anche una buona occasione su colpo di testa da corner. Santi c'è e ha mandato un messaggio ai suoi detrattori.

Amichevole Leeds-Milan, le altre pagelle — Venendo ai compagni di reparto del messicano, Chukwueze prende 6.5, mentre Okafor 6. Il nigeriano si è mostrato frizzante ed è entrato in modo decisivo nell'azione del gol. La prestazione dello svizzero viene descritta come sufficiente ma nulla più. Nota di merito per il giovane Sia (6.5), che è entrato al posto di Gimenez e ha sfiorato la rete di testa su un bel cross di Saelemaekers (ng).

Al fianco di Jashari, invece, ha giocato il classe 2007 Sala. Il giovane centrocampista ha disputato una buona gara in entrambe le fasi. Bellissimo l'assist per Gimenez a inizio partita, peccato non sia stato sfruttato. 6.5 per lui. Stesso voto per Musah, che ha solcato la fascia destra sia in difesa sia in attacco per tutto il primo tempo, dimostrandosi tatticamente prezioso. A inizio ripresa, al posto dello statunitense, è entrato Coubis, difensore centrale del Milan Futuro. Tuttosport gli assegna un 6, commentando: "Ligio alle disposizioni, fa tutto bene".

Passando alla difesa, Magni, Gabbia e Pavlovic prendono tutti 6. Hanno avuto il merito di mantenere l'attenzione e di stare quasi sempre ordinati. Gli ultimi due sembrano essere più a loro agio in una linea difensiva a 3. Sulla corsia di sinistra, invece, giostrava il nuovo acquisto Estupiñán. Mezzo voto in più per lui (6,5), che è sembrato in crescita rispetto alle primissime uscite.

Da ultimo, il portiere Pietro Terracciano. Per il quotidiano torinese è stato il peggiore: 5.5. In effetti, è sua la maggior parte della responsabilità sul gol subito dal Milan. Al 24' del secondo tempo è stato sostituito da Torriani. Troppi pochi minuti per un voto. Stessa sorte per Filippo Terracciano, Thiaw (alla sua ultima partita in rossonero), Ricci e Saelemaekers. A Eletu, invece, subentrato al posto di Jashari, viene assegnato un 6: "Un paio di cose interessanti" - il commento del giornale.