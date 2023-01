Pagelle Milan-Torino, i voti di CorSport: De Ketelaere ci prova

Le pagelle di Milan-Torino 0-1 , partita degli ottavi di Coppa Italia 2022-2023 . Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Kalulu : "Non riesce ad arrivare su Adopo nell’occasione del gol granata". Voto: 5.5.

Gabbia : "Lo schieramento a tre non lo mette in difficoltà, ma ci sono sempre un po’ di insicurezze". Voto: 5.5.

Tomori : "Guida la difesa con recuperi importanti poi Bayeye gli sfugge via sul gol degli ospiti". Voto: 5.5.

Selemaekers : "Spende tantissimo, sempre col piede sull’acceleratore, passa da una corsia all’altra per confondere gli avversari". Voto: 6.

Vranckx : "Ci mette tanta cattiveria agonistica, tipica di chi vuole sfruttare ogni occasione per convincere l’allenatore". Voto: 5.5.

Tonali : "Il capitano del Milan tiene tutti sugli attenti, corre e si batte per la causa, prova anche colpire a rete dalla distanza". Voto: 6.

Pobega : "Viene schierato da trequartista ma è un po’ troppo spesso impreciso nei suggerimenti per compagni". Voto: 5.5.

Dest : "Duello più che acceso con Singo. Un tiro deviato poteva beffare Milinkovic-Savic. Grossa chance non sfruttata poco prima del novantesimo". Voto: 5.5.

Diaz : "Prova a non dare riferimenti ai giocatori del Torino, bravo anche a strappare palloni in difesa e ad aiutare la squadra". Voto: 6.

De Ketelaere : "Mani nei capelli quando colpisce il palo su colpo di testa, poteva essere la sua prima gioia a San Siro. Ci riprova a fine primo tempo ma è Milinkovic-Savic a dirgli no. Cala a vista d’occhio". Voto: 5.5.

Leao : "Un paio di tiri dalla distanza molto velleitari. Poi aumenta i giri e crea scompiglio in area granata". Voto: 5.5.

Hernandez : "Con lui in campo il Milan va più spesso alla conclusione". Voto: 6.

Pioli: "Presenta un Milan rivoluzionato, la difesa a tre e i tanti cambi non portano grossi risultati". Voto: 5.5. Il Milan studia il colpo per l'estate: che possibilità a parametro zero! >>>