Milan-Torino, Ibrahimovic è fondamentale anche quando non segna

NEWS MILAN – Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, analizza la prova di Zlatan Ibrahimovic nella partita di ieri contro il Torino. Lo svedese ha sbagliato una facile occasione nel secondo tempo per chiudere la gara, e ovviamente le condizioni fisiche dello svedese non possono essere le stesse della sua prima esperienza al Milan, ma l’attaccante resta comunque fondamentale.

Ibrahimovic ha messo in apprensione da solo la difesa del Torino e fatto alcune sponde importanti, a testimonianza di come sia l'uomo chiave di questo Milan, a prescindere dal segnare o meno. Pioli non può rinunciare a lui, tanto è vero che l'ha sempre schierato titolare nelle tre sfide ravvicinate contro Inter, Juventus e Torino.

