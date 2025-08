Milan, ecco tutte le partite in programma nel mese di agosto

Milan, il calendario completo delle prossime gare

Domenica 17 agosto alle 21:15, a San Siro, arriverà la prima partita ufficiale della stagione: Milan-Bari, valida per l’accesso ai sedicesimi di Coppa Italia. Poi, il 23 agosto alle 20:45, il debutto in campionato contro la neopromossa Cremonese, sempre a San Siro. Il 29 agosto alle 20:45, infine, il Milan sarà di scena a Lecce per la seconda giornata di Serie A, dove ritroverà il giovane bomber Camarda. Dopo questa partita ci sarà la pausa per le nazionali.