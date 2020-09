LIVE – Shamrock Rovers-Milan 0-2: raddoppio rossonero, super Calhanoglu

74′ – Dentro Krunic per Saelemaekers

71′ – Ancora Donnarumma risponde presente su Green: sempre attento Gigio, sul buon tiro del numero 9 avversario.

67′ – GOOOOL DI CALHANOGLU – Splendido interno destro dal limite dell’area di rigore del turco: palla sottto al sette!

59′ – Punizione forte e tesa di Calhanoglu, da posizione defilata, il portiere avversario devia in angolo.

53′ – Doppia occasione per il Milan: strana rovesciata di Calhanoglu, che colpisce la traversa. Poi sulla ribattuta, destro di precisione di Calabria che impegna il portiere avversario.

45′ – Inizia il secondo tempo, con le stesse formazioni della prima frazione.

Inizia il secondo tempo al Tallaght Stadium di Dublino

RESOCONTO PRIMO TEMPO – Il Milan parte subito bene, dominando territorialmente, ma senza riuscire a sfondare. La prima vera occasione del match è per i padroni di casa, che con Green impensieriscono un sempre attento Donnarumma. Poco dopo, al 22′, arriva il gol di Zlatan Ibrahimovic: splendido assist di Calhanoglu, destro secco sul primo palo dello svedese che firma il primo gol stagionale in partita ufficiale del Milan. Lo Shamrock Rovers non si da per vinto, prova a creare gioco ed è ancora Green ad impensierire Gigio. I rossoneri avrebbero almeno altre due occasioni per segnare il raddoppio, ma le falliscono con Castillejo e Calhanoglu.

45′ – Nessun recupero, fine primo tempo.

37′ – Sponda di Ibra per Calhanoglu: destro al volo alto.

35′ – Ibra in mezzo, Theo Hernandez al volo: palla respinta dalla difesa.

28′ – Ancora Donnarumma costretto alla parata – meno difficile della precedente – sempre su Green.

25′ – Ibra per Castillejo, che calcia male verso la porta: salva sulla linea il difensore irlandese.

22′ – GOOOOL ZLATAAAAN IBRAHIMOVIC: passaggio illuminante di Calhanoglu, Ibra tira con forza sul primo palo ed è (ovviamente) gol.

17′ – Lunga azione del Milan, con Ibra che mette in mezzo: Saelemaekers non tira (scelta sbagliata), serve Theo. Palla in rimessa laterale dopo il tiro deviato.

13′ – Grandissima parata di Donnarumma sul tiro defilato di Green.

10′ – Il Milan domina territorialmente, anche se al momento non è riuscito a sfondare.

2′ – Ci prova subito Saelemaekers, ma liscia clamorosamente il tiro dal limite.

1′ – Calcio d’inizio di Shamrock Rovers-Milan: primo pallone giocato dagli irlandesi.

Milan in campo con la terza maglia!



L’INTERVISTA PRE-PARTITA DI SAELEMAEKERS

Sono da poco ufficiali le formazioni con cui scenderanno in campo Shamrock Rovers e Milan. Vediamole insieme!

SHAMROCK ROVERS (3-5-2): Mannus; O’Brien, Lopes, Grace; Finn, McEneff, O’Neill, Byrne, Farrugia; Greene, Burke. A disposizione: Pohls, Kavanagh, Marshall, Watts, Callan, Williams, Oluwa. Allenatore: Bradley.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Çalhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, Duarte, Laxalt, Tonali, Krunić, Brahim Díaz, Colombo. Allenatore: Pioli.

SHAMROCK ROVERS-MILAN LIVE ULTIME NEWS – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti al ‘Tallaght Stadium‘ di Dublino per la sfida Shamrock Rovers-Milan, secondo turno preliminare di Europa League in gara secca ed a porte chiuse. Restate con noi per la diretta testuale del match dei rossoneri di Stefano Pioli!

