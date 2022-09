Sampdoria-Milan: tutto quello che c’è da sapere sulla partita

Info e news

Sampdoria-Milan si affrontano per la 6^ giornata di Serie A. Una partita, quella di Marassi, che potrebbe essere già decisiva per l'allenatore (ed ex rossonero) Marco Giampaolo, a rischio esonero. La sua Samp, infatti, ha raccolto solo due punti nelle prime 5 partite stagionali, con 3 sconfitte incassate e al momento è terzultima in classifica. Un inizio shock dunque, come già accaduto nella sua breve parentesi in rossonero (nella seconda scheda qualche curiosità sul suo esonero flash al Milan. Da record). La squadra di Pioli, invece, tornerà a giocare in campionato dopo il derby vinto con l'Inter e il turno di Champions League