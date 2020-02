LIVE Serie A 2019/2020 – 26^ giornata: risultati, cronaca e classifica

LIVE SERIE A – Torna il campionato di Serie A in un clima surreale, con cinque partite che si sarebbero dovute disputare a porte chiuse per cercare di porre un freno all’emergenza coronavirus, specialmente nelle regioni d’Italia in cui il rischio contagio e diffusione è ancora piuttosto elevato, infine rinviate al prossimo 13 maggio.

Si parte oggi, alle ore 15:00, con la sfida Lazio-Bologna dello stadio ‘Olimpico‘. Il programma del sabato, poi, prevede in serata, ore 20:45, ecco Napoli-Torino allo stadio ‘San Paolo‘.

Quindi, alle ore 15:00, il cartellone della Serie A proporrà Lecce-Atalanta. Alle ore 18:00 si tornerà in campo con Cagliari-Roma.

La giornata si concluderà, poi, lunedì sera, ore 20:45, con il ‘Monday Night‘ di ‘Marassi‘, Sampdoria-Verona. Segui, con ‘PianetaMilan.it‘, la diretta testuale di tutte le gare di Serie A in programma in questa giornata!

