Udinese-Juventus, le formazioni ufficiali: Pirlo manda in campo i diffidati

Sono ufficiali le scelte degli allenatori di Udinese e Juventus. Andrea Pirlo non pensa al Milan e manda in campo i 4 diffidati

Tra pochi minuti scenderanno in campo Udinese e Juventus per il match valido per la 34^ giornata di Serie A. Andrea Pirlo non pensa al Milan e manda in campo tutti e quattro i diffidati che, in caso di ammonizione, salterebbero la gara contro i rossoneri. Si tratta di Leonardo Bonucci, Cristiano Ronaldo, Weston McKennie e Matthijs De Ligt. Le formazioni ufficiali: