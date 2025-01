Serie C, le formazioni ufficiali di Ascoli-Milan Futuro: le scelte di Bonera

Alle 12:30 ci sarà il calcio d'inizio della sfida, valevole per la 23^ giornata del girone B di Serie C, fra Ascoli e Milan Futuro. I rossoneri di Daniele Bonera vanno alla ricerca di una vittoria che manca da 5 partite e che sarebbe solo il quarto successo del campionato. Al contrario, i padroni di casa puntano ai 3 punti per continuare la loro rincorsa ai Play-Off di promozione. Bonera punta tutto sui nuovi 3 arrivi del calciomercato invernale: in difesa ci sarà la prima presenza per Camporese, mentre in attacco c'è la coppia inedita formata da Ianesi e Magrassi. Ecco, di seguito, le scelte dei due allenatori.