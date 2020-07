Serie A – Milan-Parma, le formazioni ufficiali: le scelte di Pioli e D’Aversa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – È quasi tutto pronto, a ‘San Siro‘, per Milan-Parma, gara valevole per la 33^ giornata di Serie A e in programma alle ore 19:30.

Stefano Pioli e Roberto D’Aversa, tecnici dei rossoneri e dei ducali, hanno da poco comunicato le formazioni ufficiali della sfida: vediamole insieme!

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Biglia; R. Leão, Bonaventura, Çalhanoglu; Ibrahimović. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Bennacer, Brescianini, Krunić, Olzer, D. Maldini, Colombo, Rebić. Allenatore: Pioli.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, B. Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtić; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. A disposizione: Colombi, Dermaku, Regini, Laurini, Pezzella, Barillà, Hernani, Caprari, Karamoh, Siligardi, Sprocati, Inglese. Allenatore: D’Aversa.

Nell’attesa del match Milan-Parma, gustiamoci le curiosità più interessanti sulla partita! PER I DETTAGLI, VAI ALLA NEWS >>>