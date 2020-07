Verso Milan-Parma, le dieci curiosità sul match di San Siro

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS (fonte:acmilan.com)

Dalla ripartenza della Serie A, i rossoneri hanno raccolto 14 punti in 6 partite e non hanno intenzione di arrestare il loro momento positivo. Dopo il pareggio esterno di Napoli, la formazione di Mister Pioli è pronta a tornare a San Siro, per affrontare il Parma nella 33° giornata di campionato. In attesa del fischio d’inizio, previsto per le 19.30, ecco alcune statistiche e curiosità su questa partita.

SCONTRI DIRETTI

1- Sono 51 i precedenti tra Milan e Parma in A: per i padroni di casa 27 successi, 13 pareggi e 11 sconfitte.

2- Il Milan è imbattuto da cinque partite di A contro il Parma (4V, 1N) – l’ultima sconfitta risale al marzo 2014 (2-4 al Meazza).

PRECEDENTI IN CASA DEL MILAN

3- Milan e Parma si sono affrontate 25 volte in casa dei rossoneri, con un bilancio di 16 vittorie casalinghe, sei pareggi e tre successi esterni.

4- Il Milan va in gol da 18 partite interne di Serie A contro il Parma: risale al dicembre 1996 l’ultima partita al Meazza in cui i rossoneri non hanno segnato contro gli emiliani.

STATO DI FORMA

5- Dalla ripresa del campionato solamente l’Atalanta (19 punti in sette partite) ha raccolto più punti rispetto al Milan (14 punti, frutto di quattro vittorie e due pareggi).

6- Il Milan ha segnato in tutte le ultime 14 partite di campionato: solo l’Atalanta (20) e la Juventus (29) hanno una striscia aperta più lunga.

FOCUS GIOCATORI

7- Ante Rebić è il primo giocatore del Milan ad andare in doppia cifra di gol nel girone di ritorno in Serie A da Carlos Bacca (10 nel 2015/16) e potrebbe diventare il primo a superare le 10 reti da Mario Balotelli nel 2012/13 (12).

8- Zlatan Ibrahimović ha realizzato 10 gol in 11 sfide di Serie A contro il Parma, contro nessun’altra squadra ha segnato di più nella competizione.

9- Prima di Theo Hernández, l’ultimo terzino del Milan a mettere a segno almeno sei gol in un campionato di Serie A fu Aldo Maldera (otto centri) nella stagione 1978/79.

ALLENATORI

10- Le prime 22 partite di Stefano Pioli come allenatore in Serie A sono state sulla panchina del Parma: tre successi, sei pareggi e 13 sconfitte per i suoi gialloblù.