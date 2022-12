PSV-Milan, le formazioni ufficiali: Mirante dal primo minuto | News

Alle 18.15 il Milan affronterà in amichevole il PSV Eindhoven al 'Philips Stadion'. Sarà l'ultima amichevole dei rossoneri prima della ripresa del campionato e l'ultimo match di un memorabile 2022. Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali delle due squadre.

PSV (4-3-3): Benitez; Teze, Obispo, Ramalho, Teze; Veerman, Sangare, Til; Madueke, Vertessen, El Ghazi. A disp .: Drommel, Waterman, Xavi Simons, Hoever, Gutierrez, De Jong, Saibari, Mwene, Ledezma, Oppegard, Fofana. All . van Nistelrooij

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria, Kalulu, Tomori, Deste; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Adli; Rebic. All. Pioli.