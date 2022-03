Italia-Macedonia del Nord, le formazioni ufficiali: c’è Florenzi / News

Ecco le formazioni ufficiali di Italia-Macedonia del Nord, partita valida per i playoff per i Mondiali di Qatar 2022

Ci siamo: dentro o fuori. L' Italia si gioca tutto contro la Macedonia del Nord, nella partita valida per i playoff per i Mondiali di Qatar 2022. Tutta la penisola spera che questo sia soltanto il primo atto prima della finalissima che andrebbe in scena contro la vincente di Portogallo-Turchia .

Il CT Roberto Mancini si gioca il tutto per tutto puntando forte su Ciro Immobile al centro dell'attacco. L'attaccante della Lazio, capocannoniere della Serie A, punta ad affermarsi in Nazionale allo stesso modo in cui è risulta decisivo con la sua Lazio. C'è anche il milanista Alessandro Florenzi nell'undici titolare, che rappresenta uno dei fedelissimi dell'Europeo. A centrocampo c'è il trio delle meraviglie formato da Jorginho, Nicolò Barella e Marco Verratti. In porta, ovviamente, Gianluigi Donnarumma nonostante le difficoltà incontrate in questi mesi al Psg. Ecco le formazioni ufficiali.