Formazioni ufficiali Pescara-Milan Futuro: Bonera lancia Ballo-Touré … in un ruolo inedito

Questa sera, il Milan Futuro scenderà in campo allo stadio Adriatico di Pescara per il recupero della nona giornata di Serie C

Redazione 21 novembre 2024 (modifica il 21 novembre 2024 | 20:46)

Questa sera, il Milan Futuro scenderà in campo allo stadio Adriatico di Pescara per il recupero della nona giornata di Serie C contro la capolista. La partita, originariamente prevista per il 12 ottobre, si preannuncia cruciale per la seconda squadra rossonera, che affronterà una formazione ben organizzata sotto la guida dell'esperto Silvio Baldini.