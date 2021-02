Milan-Inter, le formazioni ufficiali del derby di Milano | Serie A News

Milan-Inter, le formazioni ufficiali del match di ‘San Siro’

Quasi tutto pronto, a ‘San Siro‘, per il derby di Milano tra Milan–Inter. Diramate da pochi minuti le formazioni ufficiali con cui scenderanno in campo i rossoneri di Stefano Pioli e i nerazzurri di Antonio Conte.

Le due squadre sono divise soltanto da punto al vertice della classifica (Inter 50, Milan 49) e, pertanto, il risultato di questo derby influenzerà, in un senso o in un altro, il cammino delle milanesi in Serie A.

Milan e Inter si affrontano per la terza volta in stagione: all’andata, in campionato, lo scorso 17 ottobre 2020, finì 1-2 per i rossoneri: doppietta di Zlatan Ibrahimović per il Diavolo e rete nerazzurra di Romelu Lukaku.

In Coppa Italia, invece, Inter e Milan si sono date battaglia nei quarti di finale del 26 gennaio scorso. Ancora gol per Ibrahimović, ma grazie alle reti di Lukaku ed alla punizione di Christian Eriksen il derby ha sorriso (2-1) alla squadra di Conte.

L’attesa, adesso, è finita, ed è nuovamente tempo di Milan-Inter! Queste, dunque, le formazioni ufficiali di scena dalle ore 15:00 a ‘San Siro‘.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Dalot, Gabbia, Kalulu, Tomori, Brahim Díaz, Castillejo, Hauge, Krunić, Meïte, R. Leão. Allenatore: Pioli.

INTER (3-5-2): Handanović; Škriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozović, Eriksen, Perišić; Lautaro Martínez, Lukaku. A disposizione: Radu, Padelli, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Kolarov, Gagliardini, Vecino, Vidal, Young, Pinamonti, A. Sánchez. Allenatore: Conte.

ECCO DOVE VEDERE MILAN-INTER IN TV O IN DIRETTA STREAMING >>>