Ecco le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Pineto, match della 12^ giornata del campionato di Serie C: Francesco Camarda in panchina

Sono giunte da pochi minuti le formazioni ufficiali del match Milan Futuro-Pineto match della 12^ giornata del campionato di Serie C 2024/2025. A sorpresa parte dalla panchina Francesco Camarda, così come Silvano Vos. Ecco, di seguito, i 22 in campo.