Milan-Crotone, formazioni ufficiali: così in campo a San Siro | Serie A News

Milan-Crotone, ecco le formazioni ufficiali

Milan-Crotone, ecco le formazioni ufficiali! Quasi tutto pronto, allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ di San Siro, Milano, per la gara della 21^ giornata della Serie A 2020-2021.

L’ultimo confronto tra Milan e Crotone, disputatosi il 6 gennaio 2018, è terminato 1-0 a ‘San Siro‘ per il Diavolo. Rete decisiva, all’epoca, dell’ex capitano rossonero Leonardo Bonucci di testa al 54′.

Il Milan, attualmente, è secondo in classifica con 46 punti, frutto di 14 vittorie e 4 pareggi e 2 sconfitte in 20 giornate ed è reduce dal successo esterno, 1-2, contro il Bologna. Il Crotone, invece, è ultimo in classifica, con 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 14 sconfitte in 20 gare disputate. Nell’ultima gara, ha perso 0-3 in casa contro il Genoa.

Come detto, Stefano Pioli e Giovanni Stroppa, tecnici dei rossoneri e dei rossoblu, hanno da poco comunicato gli schieramenti con cui Milan e Crotone scenderanno in campo allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ alle ore 15:00.

Milan-Crotone, gli schieramenti ufficiali: vediamoli insieme!

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Meïte, Kessié; Saelemaekers, R. Leão, Rebić; Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Dalot, Gabbia, Kalulu, Çalhanoğlu, Castillejo, Hauge, Krunić, D. Maldini, Mandžukić. Allenatore: Pioli.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemić, Luperto; Rispoli, Benali, Zanellato, Vulić, Reca; Ounas, Di Carmine. A disposizione: Festa, Crespi, Magallán, D’Aprile, Pereira, Rojas, Marrone, Petriccione, Eduardo, Simy, Rivière. Allenatore: Stroppa.

