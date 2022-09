Milan-Cagliari Primavera, la formazione ufficiale di Abate: cambia il portiere

Quasi tutto pronto per Milan-Cagliari, partita valida per la 5^ giornata del campionato Primavera 1. Ignazio Abate cambia il portiere

Quasi tutto pronto per Milan-Cagliari, partita valida per la 5^ giornata del campionato Primavera 1 che andrà in scena alle ore 11 presso il 'Centro Sportivo Vismara'. Ufficiale la formazione di Ignazio Abate, che lancia il 18enne Lapo Nava al posto di Lotis Pseftis, protagonista di diverse incertezze in questo inizio di stagione. Ecco le scelte del mister rossonero.